Задержан предполагаемый герой инцидента с наездом лошадей на людей на Дворцовой площади

Петербургские полицейские задержали мужчину, в котором увидели предполагаемого участника инцидента с лошадьми на Дворцовой площади 2 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Задержанному 39 лет, он живет в Ленинградской области, работает механиком и имеет судимость.

Напомним, что на новогодних праздниках в толпу гуляющих врезалась повозка с лошадьми, из-за чего в больнице оказалась целая семья с детьми. Граждане получили травмы после того, как лошадь неожиданно попытался оседлать незнакомый мужчина, напугав животных. Возницу кареты задержали по горячим следам.

По факту происшествия Следственный комитет организовал доследственную проверку, после чего полиция возбудила уголовное дело по статье 267.1 УК (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Задержанный механик пока проходит по нему в качестве подозреваемого.