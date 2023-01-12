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Новости 11:57

В ГИК поступило 35 заявок о вступлении в Молодежную избирательную комиссию

фото ЗакС политика В ГИК поступило 35 заявок о вступлении в Молодежную избирательную комиссию

Санкт-Петербургская избирательная комиссия получила 35 заявок от желающих войти в состав Молодежной избирательной комиссии, сообщил член ГИК Юрий Кузьмин. Он уточнил, что это данные на 12 января.

Кузьмин рассказал, что 21 заявка поступила от территориальных избирательных комиссий, 8 — от молодежных организаций. От политических партий пришло 5 заявок, сообщил член ГИК. Еще у одной заявки отсутствует субъект выдвижения, уточнили в пресс-службе Горизбиркома.

Прием документов проходит до 13 января включительно, напомнил Кузьмин. По его словам, еще направить бумаги планируют профессиональные образовательные учреждения.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила создать Молодежный избирком весной 2022 года. В декабре ГИК запретил вступать в новый орган иностранным агентам. 

София Саттарова


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