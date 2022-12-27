СПбГИК запретила иноагентам вступать в Молодежную избирательную комиссию

Избирательная комиссия Петербурга запретила иностранным агентам становиться членами Молодежной избирательной комиссии - совещательного органа, с помощью которого ГИК хочет популяризировать электоральный процесс среди молодежи. Так проголосовали члены Горизбиркома 27 декабря.

Против запрета выступил член комиссии с правом решающего голоса Павел Шапчиц. Он напомним коллегам об иноагенте, депутате Госсовета Республики Коми Викторе Воробьеве*, который до избрания был членом ГИК с правом совещательного голоса. Воробьев стал иноагентом из-за перевода от британской компании, которая вернула ему средства за лишний билет.

Председатель ГИК Максим Мейксин считает, что иноагентам не место в избирательных комиссиях, включая молодежную. Кроме того, он отметил, что в других странах законодательство в сфере иноагентов еще строже.

- Мало того, хотел напомнить, что граждане Российской Федерации в "образцах демократических стран" признавались иностранными агентами и там законодательство еще более строже, чем в Российской Федерации, - заявил Мейксин.

Заместитель Мейксина Олег Зацепа назвал предложение запретить иностранным агентам участвовать в выборах разумным, поскольку считает, что молодежная комиссия нужна для подготовки кадров для настоящих избирательных комиссий.

Напомним, в ноябре Государтсвенная дума приняла закон, согласно которому иностранным агентам запрещено заключать сделки с политическими партиями, вступать в избиркомы и заниматься наблюдением на участках в дни голосования.

*Виктор Воробьев внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков