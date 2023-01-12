Градозащитники попросили Бастрыкина проверить действия Минкульта и КГИОП по сохранению дачи Фаберже

Главу Следственного комитета Александра Бастрыкина попросили проверить действия Министерства культуры и городского комитета по госконтролю, использованию и охране памятников культуры по сохранению дачи Фаберже в Осиновой Роще, рассказал 12 января Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Авторами письма выступили участники инициативной группы "Музей семьи Фаберже", их поддержали петербургские градозащитники.

В тексте обращения говорится о необходимости научной реставрации дачи и создании в ней мемориального музея по образцу музея-усадьбы художника Ильи Репина "Пенаты". "Сложившаяся ситуация с данным гибнущим объектом культурного наследия федерального значения, находящимся в пользовании ФГБУК АУИПИК с 2017 года, недопустима", — говорится в тексте.

Авторы попросили Бастрыкина проверить действия Минкульта и КГИОП по сохранению памятника культуры, находящегося в аварийном состоянии. Они отметили необходимость обеспечения даче надлежащей охраны и проведения в срочном порядке противоаварийных и консервационных работ.

"Мы присоединяемся к обращению инициативной группы "Музей семьи Фаберже". До полного уничтожения уникального объекта культурного наследия остаются считанные месяцы", — говорится в сообщении градозащитников. Они заявили о необходимости найти виновных в разрушении дачи и о том, что комплекс должен вернуться "в культурную жизнь Петербурга".

В сентябре 2022 года стало известно о подаче КГИОП иска к Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры, на балансе которого находится дача Фаберже, из-за состояния объекта.

Фото: kgiop.gov.spb.ru