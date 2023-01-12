Суд в Москве зарегистрировал дело о дискредитации армии против "Новой газеты"

Таганский суд Москвы принял к рассмотрению административное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении "Новой газеты", обратил внимание 12 января Telegram-канал "Осторожно, новости". Само дело было зарегистрировано судом днем ранее.

Дата заседания по делу пока не назначена. Также неизвестно, по какой именно причине на издание был составлен протокол.

Наказание по вменяемой изданию административной статье предполагает штраф в размере от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

Ранее стало известно о том, что ЕСПЧ присудил "Новой газете" компенсацию в размере 15 тысяч евро за статьи, признанные в России клеветой. В конце декабря Верховный суд признал законным лишение регистрации сайта издания.