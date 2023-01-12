Роскомнадзор отчитался о блокировке почти 12 тысяч мошеннических сайтов в прошлом году

В общей сложности около 11 900 сайтов было удалено или заблокировано в 2022 году за мошенническую деятельность, известил 12 января Роскомнадзор. В ведомстве отметили, что доступ к таким ресурсам ограничивается в соответствии с решением суда или же по требованию профильных органов.

В РКН уточнили, что мошеннические сайты создаются в основном с целью хищения средств или персональных данных пользователей. "Чаще всего злоумышленники используют сайты, которые мимикрируют под официальные площадки крупных финансовых организаций или интернет-магазинов", — уточили в федеральной службе.

Ранее стало известно о планах запуска в России автоматизированной системы по обнаружению фишинговых сайтов. Также в понедельник Генпрокуратура сообщила, что обнаружила за прошедший год более 3,1 тысячи интернет-страниц с информацией о продаже поддельных документов.