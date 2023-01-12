У инсталляции в честь Мариуполя на Дворцовой площади появился охранник

Инсталляцию в виде двух сердец, посвященную побратимским отношениям Петербурга и Мариуполя, поставили под охрану, на что обратило внимание издание "Фонтанка". На Дворцовой площади 12 января заметили мужчину в пятнистой спецодежде, который стоял на подступах к арт-объекту.

В разговоры с журналистами человек в камуфляже вступать не стал. На его груди виднелась надпись Security.

Напомним, что в декабре инсталляцию исписали фразами, которые легли в основу протокола о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Таким образом свою позицию о российско-украинском конфликте выразила одиннадцатиклассница. После этого на некоторое время "два сердца" исчезли с главной городской площади.