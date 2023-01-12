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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге снизилась на три четверти за неделю

фото ЗакС политика Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге снизилась на три четверти за неделю

В первую календарную неделю наступившего года в Петербурге было зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 74,6% относительно показателей предыдущей, последней недели минувшего года, сообщили в петербургском управлении Роспотребнадзора. По сравнению с недельным эпидемическим порогом показатели снизились на 43,1%.

Как отметили в санитарной службе, по-прежнему высокой в общем ряду остается заболеваемость свиным гриппом. "В пейзаже возбудителей респираторных инфекций сохраняются высоким уровень находок вируса гриппа штамма А (H1N1)/09", — говорится в сообщении.

Среди прочих респираторных вирусов чаще прочих встречаются РС-вирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы.

Сегодня же Роспотребнадзор сообщил о выявлении первого случая заражения новым вариантом коронавируса "кракеном", представляющим субвариант штамма "омикрон". Вводить локдаун из-за появления "кракена" в России служба не планирует.


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