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Новости 19:49

Основателя "Рив Гош" Мейера выпустили из СИЗО под залог

фото ЗакС политика Основателя "Рив Гош" Мейера выпустили из СИЗО под залог

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге согласился освободить из-под стражи бизнесмена Августа Мейера, которого преследуют по делу о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК), пишут "Ведомости" со ссылкой на адвоката Олега Ткаченко. Совладелец магазинов "Рив Гош" и "Юлмарт" вышел под залог в размере 30 млн рублей.

Возбужденное в прошлом году дело насчитывает 150 томов, подследственный проходит процедуру ознакомления с материалами. Силовики считают, что Мейер похитил у Сбербанка 2,4 млрд рублей, взятые в качестве кредитов. В деле также фигурирует супруга бизнесмена Инна Мейер. Ее держат под домашним арестом. Характерно, что весь причиненный ущерб фигуранты уже возместили.

В середине декабря Горсуд Петербурга отказался выпускать Августа Мейера под залог в размере 25 млн рублей и оставил его под арестом до марта.


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