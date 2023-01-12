Основателя "Рив Гош" Мейера выпустили из СИЗО под залог

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге согласился освободить из-под стражи бизнесмена Августа Мейера, которого преследуют по делу о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК), пишут "Ведомости" со ссылкой на адвоката Олега Ткаченко. Совладелец магазинов "Рив Гош" и "Юлмарт" вышел под залог в размере 30 млн рублей.

Возбужденное в прошлом году дело насчитывает 150 томов, подследственный проходит процедуру ознакомления с материалами. Силовики считают, что Мейер похитил у Сбербанка 2,4 млрд рублей, взятые в качестве кредитов. В деле также фигурирует супруга бизнесмена Инна Мейер. Ее держат под домашним арестом. Характерно, что весь причиненный ущерб фигуранты уже возместили.

В середине декабря Горсуд Петербурга отказался выпускать Августа Мейера под залог в размере 25 млн рублей и оставил его под арестом до марта.