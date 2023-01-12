Суд отказался прекратить дело экс-депутата ГД Глущенко о заказных убийствах 2000-х годов

Приморский район Петербурга отказал защите бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко, которая добивалась прекращения дела о заказных убийствах троих человек в 2004 году (пп.а,ж,з ч.2 ст. 105 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, адвокаты апеллировали к истекшим срокам давности привлечения к ответственности. Судья, в свою очередь, заметил, что в случаях с преступлениями, предполагающими пожизненное заключение или смертную казнь, он вправе сам решить вопрос о сроках давности.

"Если суд не сочтет возможным такое лицо освободить, то смертная казнь и лишение свободы не применяются", - говорится в сообщении.

В решении судьбы Глущенко примут участие присяжные. В закрытом режиме их отберут 28 февраля.