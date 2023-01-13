"Ъ": В Кремле приступили к подготовке к президентским выборам

Внутриполитический блок Кремля начал готовиться к президентским выборам, сообщил 13 января "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Работа строится на предпосылках о том, что выборы пройдут в назначенный срок и участвовать в них будет Владимир Путин.

Предстоящие выборы президента России намечены на 17 марта 2024 года. В этом случае Совет Федерации должен официально назначить их в декабре 2023 года. Таким образом, до старта избирательной кампании остается менее 12 месяцев.

Источники "Коммерсанта" рассказали, что в администрации президента сейчас разрабатывается несколько сценариев проведения выборов президента. Аналитики исходят в своих построениях из предположения, что выборы пройдут по плану и Путин будет в них участвовать. При этом региональные выборы, намеченные на сентябрь 2023 года, станут полигоном для тестирования идей, которые в дальнейшем могут использоваться в выборах главы государства.

"На этот год стоит гигантский объем задач. Выборы будут проходить в условиях специальной военной операции, санкций, эскалации в международных отношениях. <...> Это действительно хороший год, чтобы протестировать те или иные решения", — заявил один из собеседников издания.

В минувшем ноябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, принял ли Путин решение об участии в выборах в 2024 году. В конце декабря представитель Кремля говорил о необходимости для его начальника "победоносно" завершить предвыборный 2023 год.