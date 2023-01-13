"Яблоко" предложило ЗакСу потребовать отмены статей УК и КоАП о дискредитации армии

Фракция "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга внесла в парламент проект постановления с критикой статей 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса и статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (о наказаниях за дискредитацию армии России). Документ опубликован в базе законопроектов ЗакСа.

"Яблочники" предлагают коллегам обратиться к председателю Государственной думы Вячеславу Володину. Авторы документа считают, что статьи о дискредитации армии фактически запрещают свободно выражать свое мнение и распространять какую-либо информацию о специальной военной операции, кроме данных от официальных источников. Указанные нормы накладывают ограничения и на журналистов: "собственные наблюдения журналистов в зоне боевых действий могут быть расценены как "заведомо ложная информация", а сами сотрудники редакций привлечены к ответственности", сказано в обращении. Из-за нововведений уже прекратили работу несколько СМИ, напомнили авторы документа.

Фракция "Яблоко" предлагает депутатам Законодательного собрания выразить "решительный протест против ограничения свободы информации" и потребовать у Госдумы отменить статьи УК и КоАП о фейках и дискредитации армии.

Напомним, поправки о введении статей 207.3 и 280.3 УК и статьи 20.3.3 КоАП приняли в марте 2022 года. Тогда фракция "Яблока" от своего лица выступила с критикой новых норм.

София Саттарова