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Депутат Соболев поделился планами привлекать на военные сборы не служивших россиян старше 30 лет

фото ЗакС политика Депутат Соболев поделился планами привлекать на военные сборы не служивших россиян старше 30 лет

Не служившие в армии россияне старше 30 лет будут привлекаться к участию в военных сборах в случае повышения призывного возраста, поделился соображениями с Ura.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его мнению, это позволит гражданам не стать "пушечным мясом".

"Те, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом", — высказал мнение Соболев. При этом он заявил о необходимости "очень многое сделать" для этого, включая создание обученного мобилизационного резерва.

Также депутат высказался о необходимости проводить сборы для не имеющих воинской специальности запасников и резервистов.

В декабре глава Минобороны Сергей Шойгу высказался о необходимости поднять призывной возраст с нынешних 18-27 лет до 21-30 лет. В минувший четверг глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов предположил, что уже в весенний призыв могут увеличить возраст потенциальных срочников до 30 лет. Нижний порог в этом случае поднимут с 18 до 21 года в течение трех лет, высказался он, добавив о необходимости законодательных изменений для этого.

UPD: Заявления об отправке не служивших россиян старше 30 лет на военные сборы не соответствуют действительности, заявил РБК депутат Картаполов. "Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом", — приводит издание его слова.


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