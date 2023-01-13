Депутат Соболев поделился планами привлекать на военные сборы не служивших россиян старше 30 лет

Не служившие в армии россияне старше 30 лет будут привлекаться к участию в военных сборах в случае повышения призывного возраста, поделился соображениями с Ura.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его мнению, это позволит гражданам не стать "пушечным мясом".

"Те, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом", — высказал мнение Соболев. При этом он заявил о необходимости "очень многое сделать" для этого, включая создание обученного мобилизационного резерва.

Также депутат высказался о необходимости проводить сборы для не имеющих воинской специальности запасников и резервистов.

В декабре глава Минобороны Сергей Шойгу высказался о необходимости поднять призывной возраст с нынешних 18-27 лет до 21-30 лет. В минувший четверг глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов предположил, что уже в весенний призыв могут увеличить возраст потенциальных срочников до 30 лет. Нижний порог в этом случае поднимут с 18 до 21 года в течение трех лет, высказался он, добавив о необходимости законодательных изменений для этого.

UPD: Заявления об отправке не служивших россиян старше 30 лет на военные сборы не соответствуют действительности, заявил РБК депутат Картаполов. "Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом", — приводит издание его слова.