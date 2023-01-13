Суд в Петербурге запретил приближаться к лошадям и пользоваться интернетом предполагаемому наезднику с Дворцовой площади

Дзержинский районный суд Петербурга определился 13 января с мерой пресечения гражданину, подозреваемому в попытке прокатиться по Дворцовой площади на запряженной в карету лошади, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. В результате внезапных скачек три человека получили травмы, сам инцидент был квалифицирован как действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта (ст. 267.1 УК РФ).

По версии следствия, днем 2 января Роман Максимов подошел к запряженной карете и запрыгнул на одну из лошадей, после чего принялся бить ее ногами по бокам и кричать "Вперед!" в попытке прокатиться. Своим поведением наездник "спровоцировал лошадей к движению вместе с гужевой повозкой в сторону массового скопления людей, вследствие чего был осуществлен наезд на граждан", передает судебная пресс-служба.

По итогам происшествия медицинская помощь потребовалась трем участникам гуляний, двое из которых дети.

Максимов был задержан 11 января, обвинения ему не предъявлялись. Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Вплоть до завершения предварительного следствия гражданин лишен права общаться с участниками судопроизводства по делу, пользоваться телефоном, телеграфом и интернетом и посещать места культурно-массовых мероприятий. Также суд запретил ему управлять гужевыми повозками и приближаться к лошадям на расстояние менее 10 метров.

Как сообщалось ранее, фигурант дела — 39-летний ранее судимый механик из Ленобласти.