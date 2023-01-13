Думский справоросс предложил "дальневосточную амнистию" для уехавших от мобилизации россиян

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ("Справедливая Россия — За правду") озвучил в беседе с "Ведомостями" 13 января идею программы "дальневосточной амнистии" для уехавших из России мужчин. По мысли парламентария, таких граждан можно было бы освободить от призыва в обмен на обязательство проработать определенный срок в Дальневосточном федеральном округе.

Тумусов уточнил, что фактически уехавшие от частичной мобилизации уклонились от призыва. Однако их отъезд вызвал "серьезный удар по экономике и демографии страны", так как за границу отправилось "много людей самого продуктивного возраста". Поэтому в вопросе с отношением к релокантам следует проявлять известную гибкость, полагает депутат.

"Многие из уехавших имеют очень востребованные для современной экономики профессии, столь нужные нам сейчас для создания технологического суверенитета, — программисты и другие IT-специалисты, инженеры", — высказался Тумусов.

Парламентарий предположил, что "дальневосточная амнистия" обеспечила бы приток специалистов на эти территории, "что особенно актуально в связи с общим вектором развития "на Восток"". Реализация идеи позволила бы гражданам вернуться в Россию и стимулировало бы развитие округа и страны в целом.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил закрепить в Уголовном кодексе норму о возможности конфискации имущества критикующих российское руководство релокантов. Вскоре о возможности этого высказался и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.