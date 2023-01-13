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Думский справоросс предложил "дальневосточную амнистию" для уехавших от мобилизации россиян

фото ЗакС политика Думский справоросс предложил "дальневосточную амнистию" для уехавших от мобилизации россиян

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ("Справедливая Россия — За правду") озвучил в беседе с "Ведомостями" 13 января идею программы "дальневосточной амнистии" для уехавших из России мужчин. По мысли парламентария, таких граждан можно было бы освободить от призыва в обмен на обязательство проработать определенный срок в Дальневосточном федеральном округе.

Тумусов уточнил, что фактически уехавшие от частичной мобилизации уклонились от призыва. Однако их отъезд вызвал "серьезный удар по экономике и демографии страны", так как за границу отправилось "много людей самого продуктивного возраста". Поэтому в вопросе с отношением к релокантам следует проявлять известную гибкость, полагает депутат.

"Многие из уехавших имеют очень востребованные для современной экономики профессии, столь нужные нам сейчас для создания технологического суверенитета, — программисты и другие IT-специалисты, инженеры", — высказался Тумусов.

Парламентарий предположил, что "дальневосточная амнистия" обеспечила бы приток специалистов на эти территории, "что особенно актуально в связи с общим вектором развития "на Восток"". Реализация идеи позволила бы гражданам вернуться в Россию и стимулировало бы развитие округа и страны в целом.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил закрепить в Уголовном кодексе норму о возможности конфискации имущества критикующих российское руководство релокантов. Вскоре о возможности этого высказался и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.


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