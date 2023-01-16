Депутат Госдумы предложила разрешить использование маткапитала для оплаты ЖКХ

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить использование материнского капитала для оплаты услуг ЖКХ, рассказали 16 января "Известия". Своими идеями парламентарий поделилась в обращении на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

В своем письме Лантратова напомнила о внеочередной индексации услуг ЖКХ, состоявшейся в начале декабря 2022 года. Она выразила мнение, что в результате этого финансовое положение многих россиян ухудшится и приведет к накоплению долгов.

"По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тысяч рублей в год", - написала Лантратова. По ее мнению, разрешение использовать для этого средства маткапитала стало бы хорошей мерой поддержки ряда семей.

В комментарии "Известиям" Лантратова указала, что многие семьи используют средства маткапитала для покупки квартир. В то же время не все нуждаются в улучшении жилищных условий, отметила она.

"Задача у нас была поддержать матерей, а не рынок недвижимости. А им деньги нужны уже сейчас", - выразила мнение депутат.

В правительстве подтвердили факт поступления инициативы Лантратовой. Она "поступила и будет рассмотрена в установленном порядке", проинформировали издание.

На прошлой неделе Минтруд сообщил о предстоящей с 1 февраля индексации более 40 выплат и пособий в России. Среди прочего, должна будет вырасти величина маткапитала при рождении первого и второго ребенка.