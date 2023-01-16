Хуснуллин сообщил о восстановлении прав 54 тысяч дольщиков в прошлом году

В 2022 году в России были восстановлены права в общей сложности 54 тысяч обманутых дольщиков, заявил 16 января вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, для этого использовались ресурсы Фонда развития территорий (ФРТ) и региональные механизмы.

"За 2022 год общими усилиями удалось решить вопрос 54 тысяч граждан — люди получили либо жилье, либо денежные компенсации", - приводит слова вице-премьера пресс-служба правительства.

Благодаря ФРТ в прошлом году в стране завершилось строительство 110 долгостроев, что позволило восстановить права 13,1 тысяч дольщиков. Еще 15,7 тысячи человек получили от фонда денежные компенсации на общую сумму в 55,8 миллиарда рублей.

"Силами субъектов Российской Федерации в рамках утвержденных "дорожных карт" восстановлены в правах ещё 25,2 тысячи граждан", - пересказала слова Хуснуллина пресс-служба правительства.

Всего с 2019 года силами фонда и регионов получилось помочь 162,5 тысячам обманутых дольщиков, указали в кабмине.

В декабре губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что проблемы дольщиков будут окончательно решены в городе в течение 2023 года. Его коллега, глава Ленобласти Александр Дрозденко планирует покончить с проблемой к началу 2024 года.

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