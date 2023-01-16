Петербурженку оштрафовали на 50 тысяч за фото в пацифисткой футболке на фоне портрета Путина

Дзержинский районный суд Петербурга 16 января оштрафовал на 50 тысяч рублей Регину Мищенко из-за футболки с пацифистским лозунгом, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Игорь Скачко. Судья Яна Никитина решила, что принт на одежде дискредитирует Вооруженные силы России (ст. 20.3.3 КоАП).

Адвокат рассказал, что Мищенко сфотографировалась в футболке со спорной, по мнению суда, надписью на фоне портрета президента Владимира Путина. Своими действиями она якобы дискредитировала Верховного главнокомандующего и всех военнослужащих, задействованных в специальной военной операции на Украине. Все это происходило в баре "Маяк" на Маяковской улице в конце октября 2022 года. Там же девушку задержали силовики. Полицейских вызвал некий гражданин, который "был возмущен подобными действиями", добавил адвокат.

Скачко намерен обжаловать постановление о штрафе.

Напомним, в декабре протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) составили на несовершеннолетнюю, которая исписала арт-объект на Дворцовой площади, посвященный побратимским отношениям Петербурга и Мариуполя.

Константин Леньков