Увольнения сотрудников завода Hyundai разделили на два этапа

Сокращения, начавшиеся на петербургском автомобильном заводе Hyundai, проходят в два этапа, сообщает ТАСС со ссылкой на персонал предприятия. Процедура продлится до 17 февраля.

"В первый день приезжаешь, подписываешь соглашение, сдаешь форму и инструмент (если он есть на руках). После этого назначают день второго визита на завод, для подписания оставшихся документов, получения личных документов на руки, сдачи ключей и пропусков", - гласит рассказ одного из сотрудников.

Тем временем, согласно самым свежим данным от комитета по труду и занятости, в простое находятся 2180 работников завода.

Отметим, что о первых увольнениях компания Hyundai объявила еще месяц назад. Этому предшествовали сообщения о возможной продаже предприятия из-за логистических проблем. В непрерывном режиме простоя завод находится с марта прошлого года. В таком состоянии он пробудет как минимум до конца января, о чем предупреждены чиновники.