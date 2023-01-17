"Ъ": Из-за ряда "отпускных" скандалов региональным чиновникам и депутатам рекомендовали не выезжать за границу

В регионах спущена директива о запрете выезда за границу для чиновников и депутатов: решение обосновано несколькими громкими скандалами, связанными с зарубежным отдыхом некоторых госслужащих, пишет "Коммерсант".

Официально власти не могут наложить запрет на выезд из страны за рубеж, однако в ряде субъектов РФ действуют "настоятельные рекомендации". О подобных мерах сообщили источники "Ъ" в госструктурах Ульяновской, Тамбовской, Свердловской, Новгородской, Брянской областей, а также в Марий Эл, Чувашии, Северной Осетии.

"Все коллеги здравомыслящие, понимают момент и не злоупотребляют поездками за границу", — высказался собеседник издания в правительстве Новгородской области.

Напомним, во время новогодних каникул широкий общественный резонанс получили два депутата, проводившие свой отпуск за рубежом. Критике подвергся парламентарий из Курской облдумы Максим Васильев, отдыхавший в Мексике, а также вологодский депутат Денис Долженко, опубликовавший фото из Дубая.