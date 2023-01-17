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Новости 12:06

ЗакС в первом чтении разрешил Беглову увеличить срок подготовки законопроектов об изменении границ районов

фото ЗакС политика ЗакС в первом чтении разрешил Беглову увеличить срок подготовки законопроектов об изменении границ районов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 17 января приняли за основу законопроект, предложенный губернатором Александром Бегловым, по которому в три раза увеличивается срок на внесение законопроекта о корректировке границ районов. 

Документом предлагаются изменения в закон "О территориальном устройстве Санкт-Петербурга". Согласно законопроекту, губернатор должен будет в шестимесячный срок после вступления в силу постановления Совфеда об утверждении изменения границ Петербурга обратиться в Заксобрание с инициативой об изменении границ районов. Сейчас действующая редакция закона устанавливает на это срок в два месяца. 

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко пояснил, что двух месяцев на подготовительную работу недостаточно. Изменения сделают работу органов государственной власти "комфортной" и лишат ее "нервотрепки". 

За проголосовали 44 депутата. 

 

Константин Леньков


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