Инсталляцию в честь Мариуполя уберут с Дворцовой площади

Установленный на Дворцовой площади арт-объект "Два сердца", посвящённый побратимству Петербурга и Мариуполя, демонтируют, сообщает градозащитница Маргарита Николаева в своих соцсетях. Соответствующий ответ ей пришёл из комитета по благоустройству.

Николаева обратилась в комблаг с запросом относительно законности появления инсталляции на главной площади города.

"Указанная композиция не является объектом благоустройства, а символизирует единение двух городов. <...> Установка данной конструкции носит временный характер", - отчитались в комитете.

Демонтаж арт-объекта должен состояться 18 января, говорится в ответе комблага.

Напомним, что в декабре прошлого года на инсталляции появились фразы, которые легли в основу протокола о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Таким образом свою позицию о российско-украинском конфликте выразила петербургская одиннадцатиклассница. После этого на некоторое время "Два сердца" исчезли с главной городской площади.