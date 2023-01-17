В жилищном комитете сообщили, когда первые абоненты начнут получать единые квитанции по оплате ЖКХ

Петербургские абоненты начнут получать обновлённые единые квитанции по оплате ЖКХ в июне 2023 года, передаёт "Фонтанка". Переход на них специально поставили на лето во время отключенного отопления, отметил глава жилищного комитета Олег Зотов.

Мера обусловлена тем, что летом ошибок в квитанциях появляется значительно меньше ввиду отсутствия оплаты за теплоподачу.

"[В это время будет] меньше цена ошибки и сумма кассового разрыва, который неизбежно появится у управляющих компаний из-за того, что частично авансовая система оплаты меняется на целиком фактическую — то есть за прошедший расчетный период", — отметили в издании.

Следует напомнить, что начиная с 9 января в Северной столице начал свою работу "Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга", образовавшийся путём слияния АО "ВЦКП" и ЕИРЦ "Петроэлектросбыт". Структура будет ответственной за переход на новый формат оплаты жилищных услуг.

Добавим также, ранее сообщалось, что единую квитанцию по оплате ЖКХ могут ввести в Петербурге летом 2023 года. ЗАКС.Ру показал, как будет выглядеть платёжный документ, и рассказал, какую информацию в него решили включить.