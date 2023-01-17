Бельский: Никаких ограничений по выезду за границу для депутатов нет

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский рассказал, что депутатам парламента не запрещено покидать Россиию. Об этом спикер сообщил во время брифинга 17 января. Ранее СМИ сообщали об рекомендациях для чиновников, согласно которым им не следует покидать пределы страны.

- Никаких ограничений по выезду за границу для депутатов нет. За границу поехать везде у меня не получается, потому что есть некоторые страны, где есть ограничения. В страны, где ограничений нет, конечно, можно выезжать, - заявил Бельский.

В Кремле также заявили, что данные о запрете для госслужащих не соответствуют действительности. Этот вопрос является скорее этическим, чем обязательным. Подобные меры могут быть вызваны скандалами с депутатами из Вологодской и Курской областей, которые решили провести новогодние праздники в теплых странах, за что были подвергнуты критике.

Напомним, летом 2022 года Евросоюз включил Александра Бельского в санкционный список.

Константин Леньков