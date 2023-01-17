Кремль: Никаких ограничений на выезд чиновников за рубеж не вводилось

В Кремле не давали установки регионам на введение ограничений для отдыха чиновников и депутатов за рубежом, вопрос является скорее этическим, известил в ходе пресс-брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

"Здесь каждый сам принимает решение. Но, разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это совершенно нормально. Тем более в нынешней ситуации", — высказался Песков.

Ранее "Коммерсант" опубликовал материал, в котором сообщалось о введении региональных "установок", ограничивающих госслужащих в заграничных поездках. Официально запретить путешествия нельзя, в связи с чем сверху была "спущена" соответствующая рекомендация, пишет "Ъ".

Напомним, во время новогодних каникул в поле зрения СМИ попали два российских депутата, проводившие свой отпуск за рубежом. Критике подвергся парламентарий из Курской облдумы Максим Васильев, отдыхавший в Мексике, а также вологодский депутат Денис Долженко, опубликовавший в соцсетях снимок из Дубая.