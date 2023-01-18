"Новой газете" выписали максимальный штраф по статье о дискредитации армии

Таганский суд Москвы назначил издательскому дому "Новая газета" очередной крупный штраф, рассмотрев протокол о "дискредитации армии" (ст. 20.3.3 КоАП). На этот раз журналистам придется заплатить в бюджет 500 тысяч рублей, передает ТАСС. Согласно нынешнему законодательству, это максимально возможный штраф за подобное нарушение для юридических лиц.

Силовики составили протокол в связи с изложенным в материале Татьяны Брицкой, напечатанном в "Новой рассказ-газете". Публикация повествует о судьбе священника, который до присоединения Крыма служил на Украине. Сегодня, согласно интервью журналистки с представителем духовенства, он осуществляет свою деятельность в Испании и не одобряет военную спецоперацию.

За последние полгода "Новую газету" как минимум дважды штрафовали на крупные суммы: в августе прошлого года публикация "недостоверной информации под видом достоверных сообщений" обошлась издательскому дому в 350 тысяч рублей, а в сентябре "дискредитация армии" - в 400 тысяч.