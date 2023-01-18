В 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда 18 января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Вместе с ней в памятной церемонии приняли участие коллеги по Совфеду, депутаты Государственной думы и Законодательного собрания Петербурга, а также члены правительства Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Петербургский ЗакС на мероприятии представляли спикер парламента Александр Бельский, лидеры фракций Павел Крупник ("Единая Россия"), Роман Кононенко (КПРФ), Павел Иткин (ЛДПР), Марина Шишкина (СРЗП), Дмитрий Павлов ("Новые люди") и Александр Шишлов ("Яблоко"). Кроме них пришли Андрей Малков, Алексей Макаров, Дмитрий Дмитриев и Александр Ржаненков. Из думских депутатов на церемонии присутствовали единороссы Михаил Романов и Николай Валуев.

Из представителей Смольного отметился вице-губернатор Олег Эргашев. Ещё в возложении принял участие главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.





























Пока перечисленные представители власти и Минобороны возлагали цветы, в подземном переходе ждали "своей" очереди другие петербуржцы, которые пришли возложить цветы к монументу. Во время мероприятия прохожих к монументу не пускала полиция. Там же в переходе стояли представители движения "Волонтеры Победы".





Напомним, по поводу памятной даты в Петербург приехал президент Владимир Путин. Он посетил монумент на Невском пятачке и Пискаревское кладбище. Во время визита в Петербург он также постит цеха Обуховского завода, входящего в концерн "Алмаз-Антей" и встретиться с Бегловым.

Константин Леньков