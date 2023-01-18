Два десятка мундепов из Петербурга выступили в поддержку Навального

Российские муниципальные депутаты выступили с обращением в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Открытое письмо опубликовал бывший московский депутат Останкинского райсовета Сергей Цукасов 17 января. Почти половина подписавшихся - мундепы из Петербурга.

Авторы обращения к президенту, генпрокурору и Совету по правам человека требуют прекратить отправлять Навального в ШИЗО - за два года заключения его отправляли туда уже десять раз. После последнего раза он заболел. Руководство исправительной колонии отказалось его госпитализировать из-за отсутствия свободных коек.

Депутаты, расписавшиеся под обращением требуют прекратить выносить Навальному необоснованных, по их мнению, дисциплинарных взысканий и оказать ему качественную медицинскую помощь.

На момент публикации под обращением было указано 56 подписавшихся депутатов из разных регионов России. Из них 20 депутатов - из Петербурга. Также среди поддержавших обращение бывшие депутаты Законодательного собрания Максим Резник и Ольга Галкина.

Константин Леньков