Путин одобрил идею возвращения в школьную программу советской военной прозы

Во время визита в Петербург 18 января президент Владимир Путин встретился с ветеранами и блокадниками, передает "Интерфакс". Основатель передвижной экспозиции "Вещи блокадного Ленинграда" Валерий Исаков предложил ему вернуть в школьный курс по литературе произведения, которые проходили советские ученики. В список музейщика попали "Молодая гвардия" Александра Фадеева, "Сын артиллериста" Константина Симонова, "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Горячий снег" Юрия Бондарева, "Брестская крепость" Сергея Смирнова. Глава государства поддержал идею.

"Безусловно, переговорю и с министром просвещения по поводу необходимости вернуть в школьную программу произведения наших, можно сказать уже, советских классиков, которые формируют общественное, историческое сознание целых поколений. Безусловно, над этим нужно подумать", - произнес Путин.

В среду утром президент возложил цветы к мемориалу на Невском пятачке и почтил память погибших в Великую Отечественную войну красноармейцев на Пискаревском кладбище. Его безопасность обеспечивали снайперы.