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Новости 15:27

Политологу Бестужеву сократили срок нахождения в СИЗО на один день

фото ЗакС политика Политологу Бестужеву сократили срок нахождения в СИЗО на один день

Городской суд Петербурга рассмотрел апелляцию на решение нижестоящей инстанции, ранее продлившей политологу Евгению Бестужеву срок пребывания под стражей до 15 февраля.

Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Подольского, срок предварительной меры сократили на один день.

62-летнего мужчину преследуют по статье 207.3 УК (распространение фейков о Вооруженных силах) из-за его пацифистских публикаций в социальных сетях.

С момента задержания Бестужева его защита добивалась более мягкой меры пресечения, поскольку он имеет заболевания сердечно-сосудистой системы. О деле против политолога подробнее читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


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