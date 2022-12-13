Обвиняемому в фейках об армии петербургскому политологу Бестужеву продлили арест

Калининский районный суд Петербурга продлил арест политологу и публицисту Евгению Бестужеву до 15 февраля, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Подольского. 62-летнего члена движения "Солидарность" преследуют по обвинению в распространении фейков о российской армии (п. "д" ч. 2. ст. 207.3 УК).

По версии силовиков, подследственный подпал под действие статьи тем, что опубликовал в социальных сетях несколько пацифистских постов. Теперь ему грозит до десяти лет заключения.

В конце ноября правозащитники признали Бестужева политическим заключенным. Гособвинение 10 ноября настояло на помещении его под стражу, опасаясь того, что он якобы может скрыться от правосудия и уехать в Европу. Политолог, перенесший инфаркт, страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы и постоянно нуждается в приеме медикаментов. Подробнее о его преследовании читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр иноагентов