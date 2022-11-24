Правозащитники признали петербургского политолога Бестужева политзаключенным

Петербургский политолог и публицист, член движения "Солидарность" Евгений Бестужев признан политическим заключенным участниками правозащитного проекта "Поддержка политзеков. Мемориал", пришедшего на смену ликвидированному ПЦ "Мемориал"*. Против него возбуждено уголовное дело о распространении фейков про Вооруженные силы (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) из-за публикаций в соцсетях с критикой СВО.

Правозащитники уточнили, что считают Бестужева политзаключенным из-за развязанного против него уголовного преследования в связи с его пацифистской позицией. По их мнению, ненасильственные выступления против спецоперации "по определению не могут считаться преступлением".

О возбуждении уголовного дела против Бестужева стало известно 9 ноября, на следующий день суд отправил 62-летнего политолога в СИЗО до середины декабря. По версии следствия, в феврале и марте он опубликовал в социальных сетях ряд постов с критикой специальной военной операции на Украине. Более подробно о деле Бестужева можно узнать из материала ЗАКС.Ру.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента