В отношении еще одного петербуржца возбудили уголовное дело о фейках про армию

Петербургские следователи завели уголовное дело о распространении фейков про армию (п."д". ч.2 ст.207.3 УК) против Евгения Бестужева, передает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. О проведении обыска и задержании Бестужева сообщила его знакомая.

Следствие считает, что фигурант дела руководствовался мотивами так называемой политической ненависти. Пока Бестужев находится в статусе подозреваемого. Что именно послужило поводом к его уголовному преследованию, пока не уточняется.

О том, как продвигаются расследования по делам о фейках про армию против других петербуржцев, читайте в материалах ЗАКС.Ру.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов