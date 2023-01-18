Смольный покупает 9 самоваров за 531 тысячу рублей

Администрация губернатора Петербурга заключила договор на поставку самоваров с трубой, следует из данных сайта городских закупок. В карточке контракта указано, что он заключен 17 января.

Всего администрация хочет получить 9 самоваров. Их общая стоимость составляет 531 тысячу рублей, написано в карточке контракта на сайте "Закупки Петербурга".

На федеральном портале госзакупок данный документ и информация о нем отсутствуют. На петербургском сайте указано, что закупка проходит у единственного поставщика - АО "Машиностроительный завод "Штамп" им. Б.Л. Ванникова". Организация должна предоставить самовары с трубами до конца 2023 года.

В графе позиция в карточке контракта указано, что необходимы "Изделия художественной обработки металла, кроме ювелирных". Других подробностей не указано.

Как ранее выяснил ЗАКС.Ру, органы власти Петербурга и бюджетные учреждения при закупке товаров и услуг у единственных поставщиков не публикуют информацию на федеральном портале госзакупок. Данные размещаются на сайте "Закупки Петербурга". О самых интересных контрактах Смольного за 2022 года - читайте в материале ЗАКС.Ру. Аналогичным образом поступает Законодательное собрание Петербурга. Парламент устраивает мероприятия с питанием за несколько миллионов, покупает смартфоны и многое другое.

София Саттарова / Фото: Unsplash