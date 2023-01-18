Беглов пообещал начать строительство Большого Смоленского моста до конца года

На личной встрече с президентом Владимиром Путиным, посетившим 18 января Петербург, губернатор Александр Беглов рассказал ему о проекте строительства Большого Смоленского моста. Ожидается, что переправа соединит два берега Невы и облегчит жизнь 800 тысячам горожан, проживающих в Невском районе.

Беглов озвучил новую информацию о сроках реализации проекта.

"Большой Смоленский мост. Проектирование заканчиваем в этом году, и в конце года начнем его строительство", - приводит его слова ТАСС.

Ранее официальные лица публично заявляли, что строительство переправы может начаться не раньше 2025 года.

Мост, который соорудят в створах Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай, встретил протест со стороны градозащитного сообщества. Оно недовольно тем, что ради строительства придется уничтожить восемь исторических зданий на левом берегу Невы.

фото: kremlin.ru