Милонов объявил жалобы на харассмент следствием "моды на статус жертвы приставаний"

Представляющий Петербург в Госдуме депутат Виталий Милонов ("Единая Россия") обвинил жалующихся на харассмент россиянок в следовании "моде на статус жертвы приставаний". По версии парламентария, изложенной 19 января в его Telegram-канале, особенно подвержены этому жительницы крупных городов.

На рассуждения о харассменте Милонова вдохновили результаты опроса SuperJob, согласно которым 11 % участниц признались в том, что стали жертвами домогательств со стороны сослуживцев. Еще 8 % женщин сообщили, что сталкивались с приставаниями со стороны руководства.

"Мнение: поскольку тема стала популярной, модной, огромное количество дам хочет отметиться в качестве жертв харассмента", — откликнулся на результаты опроса Милонов. При этом он предположил, что в случае конфликта с мужчиной женщине будет легко обвинить его в приставаниях, поскольку "доказательств, как правило, нет никаких, кроме голословного обвинения".

В целом же единоросс считает, что случаев харассмента в наше время стало меньше из-за повышения культуры поведения. При этом он оговорился, что выступает "против агрессии в отношении женщин".

Ранее Милонов выступал за введение "рекламного единообразия" в российских городах, а также говорил о необходимости ввести стоп-листы для критикующих власти артистов, но с условием секретности подобных списков.