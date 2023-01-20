Пребывающей под домашним арестом студентке Олесе Кривцовой отказали в академическом отпуске

Руководство Северного (Арктического) федерального университета не увидело проблем в следственных действиях, под которыми пребывает студентка Олеся Кривцова, и отказало ей в академическом отпуске, сообщается в Telegram-канале в её поддержку.

Девушка находится под домашним арестом по статьям о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ) и об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Ей запрещено пользоваться интернетом и покидать квартиру. Заявление о предоставлении академотпуска в вуз передала мать Кривцовой.

Не так давно студентка обратилась в полицию после того, как депутат областного собрания Архангельской области от КПРФ Александр Нoвиков назвал её "дурой" в эфире федерального ТВ.

Ранее, напомним, Росфинмониторинг внёс Олесю Кривцову в перечень экстремистов и террористов.