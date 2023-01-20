"Известия": Toyota возобновила импорт запчастей в Россию

Японский концерн Toyota первым из зарубежных автопроизводителей возобновил с конца 2022 года поставки комплектующих в Россию, сообщили 20 января "Известия". Речь идет о прямых поставках деталей, не попавших под действие санкций.

Издание ссылается на материалы судебного разбирательства между "Общественной потребительской инициативой" (ОПИ) и Роспотребнадзором с одной стороны и российской дочкой "Тойота Мотор" с другой. Общественники и чиновники добиваются от компании соблюдения прав потребителей и возобновления поставок запчастей в Россию.

В предоставленном суду письме "Тойота Мотор" сообщает, что с конца 2022 года одобрила прямые поставки из-за границы запчастей для гарантийного ремонта и техобслуживания автомобилей, а также разрешила официальным дилерам параллельный импорт. Как уточнили изданию в ОПИ, компания предоставила таможенные декларации в качестве доказательства самостоятельного импорта деталей.

"Поставки некоторых деталей возобновлены в тестовом режиме для проведения гарантийных ремонтов и отзывных кампаний <...>. Наименование деталей и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой конкретной поставкой", — заявили "Известиям" в "Тойота Мотор". Представители компании пожаловались на серьезное нарушение логистических цепочек, из-за которого возникают сложности с полноценным возобновлением поставок.

Неделю назад стало известно о том, что Toyota завершила процесс увольнения сотрудников своего завода в Петербурге. Позже появилась информация о том, что к простаивающему предприятию проявляли интерес не только китайские, но и иранские бизнесмены.

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