К заводу Toyota в Шушарах присматриваются не только китайские покупатели

Не только китайские предприниматели рассматривают возможность приобретения простаивающего в Шушарах завода Toyota, сообщает "Фонтанка". По информации издания, в производству проявляли интерес также посредники из Ирана.

На данный момент японское автопредприятие подготавливает предложения, которые до конца текущего января должны предоставить Минпромторгу.

Завод Toyota прошёл процедуру консервации. Ранее руководство петербургского автопредприятия завершило процедуру увольнения сотрудников.

Упразднение персонала стартовало в середине ноября, к началу декабря оказалось сокращено более 90% работников.

О закрытии завода Toyota стало известно в конце сентября. С начала военной спецоперации автопредприятие ушло в режим простоя.