Суд в Пскове отказался восстановить в должности экс-главу Пустошкинского района Василькову

Псковский областной суд оставил без изменений решение Опочецкого райсуда, признавшего законным снятие Светланы Васильковой с должности главы Пустошкинского района, сообщила 20 января объединенная пресс-служба судов Псковской области. До смещения со своего поста Василькова была одной из двух районных глав в России — членов партии "Яблоко".

Ответчиками по суду Василькова указала Собрание депутатов Пустошкинского района и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Последний поддержал смещение Васильковой с должности, что было расценено истцом как превышение полномочий.

Собрание депутатов отстранило Василькову от должности в конце ноября прошлого года. Свой пост она занимала с 2019 года. Как предполагали в местном отделении "Яблока", причиной смещения послужили разногласия главы района с представителями "Единой России" и ЛДПР. Сами депутаты утверждали, что Василькова якобы плохо работала. При этом под ее руководством район поднялся с 12 на 8 место в рейтинге муниципалитетов Псковской области.

После отстранения Василькова обратилась в Опочецкий суд с требованием признать его незаконность. Проиграв, она подала апелляцию в Псковский облсуд, который оставил в силе решение нижестоящей инстанции.

Фото: Светлана Василькова / "ВКонтакте"