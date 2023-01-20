ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:55

Бастрыкин поручил принять меры по сохранению дома Лапина

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил принять меры по сохранению дома Лапина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился принять все необходимые меры для сохранения дома Лапина на Рижском проспекте, сообщила пресс-служба ведомства 20 января. Ответственность за поручение легла на Главное следственное управление СК России.

В Следкоме уточнили, что дом Лапина имеет статус вещественного доказательства по делу о разрушении исторических зданий в Петербурге. На этом основании дом располагает временной защитой от сноса. Ход самого расследования находится под контролем Бастрыкина.

Распоряжение главы СК о принятии мер для сохранения дома Лапина связано с решением Городского суда Петербурга, отказавшего градозащитникам удовлетворить жалобу на решение суда нижестоящей инстанции о разрешении сноса дома.

Ранее Горсуд признал законным разрешение на почти полный снос дома Басевича на Петроградской стороне.

Фото: Telegram-канал "Живой город"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама