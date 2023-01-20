Бастрыкин поручил принять меры по сохранению дома Лапина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился принять все необходимые меры для сохранения дома Лапина на Рижском проспекте, сообщила пресс-служба ведомства 20 января. Ответственность за поручение легла на Главное следственное управление СК России.

В Следкоме уточнили, что дом Лапина имеет статус вещественного доказательства по делу о разрушении исторических зданий в Петербурге. На этом основании дом располагает временной защитой от сноса. Ход самого расследования находится под контролем Бастрыкина.

Распоряжение главы СК о принятии мер для сохранения дома Лапина связано с решением Городского суда Петербурга, отказавшего градозащитникам удовлетворить жалобу на решение суда нижестоящей инстанции о разрешении сноса дома.

Ранее Горсуд признал законным разрешение на почти полный снос дома Басевича на Петроградской стороне.

Фото: Telegram-канал "Живой город"