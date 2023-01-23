ККИ рассказал, когда начнётся снос ТЦ "Лидер"

В комитете по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) сообщили, когда начнутся работы по сносу торгового центра "Лидер" на Гаккелевской улице. Так, по утверждению ведомства, полный демонтаж здания будет произведён, когда все арендаторы покинут занимаемые площади.

К освобождению земельного участка сотрудники ККИ приступили ещё на прошлой неделе. Тогда со здания начали снимать облицовку и установили на месте временное ограждение. Ночью у ТЦ дежурили охранники.

Собственника торгового объекта уведомили об истечении договора аренды и необходимости покинуть занимаемый участок ещё в мае 2021 года. Арендатор накопил перед городом задолженность в более чем 2 млн рублей.

О планах сноса ТЦ "Лидер" сообщалось в конце июля. Само здание стоит на Гаккелевской улице уже около 20 лет.