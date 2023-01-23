В Колпино снова хотят провести фейерверк к Дню защитника Отечества за 433,5 тысяч рублей

Администрация муниципального образования "Город Колпино" опубликовала закупку по организации и проведению праздничного фейерверка в честь Дня защитника Отечества, следует из данных сайта малых закупок Петербурга. Максимальная стоимость мероприятия - 433,5 тысяч рублей.

Из них 360 тысяч рублей должны пойти на оплату самого фейерверка, следует из проекта договора. В документе же указано, что пиротехническое шоу должно состоять из "шаров" и "комет" разного диаметра, а также батареи салютов в 36 и 25 снарядов и другого. На организацию безопасности местная администрация готова потратить 43,5 тысяч рублей, а на дежурство бригады скорой - 30 тысяч рублей.

Мероприятие должно пройти именно 23 февраля. Место проведения - акватория реки Ижоры, прописано в документе.

Напомним, в 2022 году администрация Колпино также хотела организовать фейерверк в День защитника Отечества. Тогда максимальная стоимость мероприятия составляла 415 тысяч рублей. Однако позже закупку отменили. В администрации сослались на коронавирусные ограничения.

София Саттарова / Фото: pixabay