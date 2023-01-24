Справороссы предложили снизить пенсионный возраст для жителей новых регионов России

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" подготовили и направили на отзыв в правительство законопроект о снижении пенсионного возраста для жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, сообщил ТАСС 24 января. Инициатива предполагает установление возраста для выхода на пенсию на уровне 60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин.

В комментарии информагентству лидер справороссов Сергей Миронов заявил, что до вхождения новых территорий в состав России жители Запорожской и Харьковской областей выходили на пенсию в 60 лет, а в ЛНР и ДНР мужчины выходили в 60 лет, а женщины — на пять лет раньше.

"Получается, что пенсионные условия для наших новых сограждан ухудшились. Такую ситуацию нужно срочно менять", — объявил Миронов и добавил, что условия жизни в новых регионах гораздо сложнее, чем где-либо еще в России. "Убежден, что необходимо предоставить жителям этих территорий, достигшим возраста 60 (мужчины) и 55 лет (женщины), право на пенсию по старости", — продолжил он. Подобная мера, по мнению справоросса, позволит восстановить социальную справедливость и даст дополнительную мотивацию трудиться в новых регионах.

В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе, суть которого сводится к постепенному повышению возраста выхода на пенсию для мужчин в 65 лет, для женщин — в 60. До проведенных изменений мужчины и женщины прекращали трудиться в 60 и 55 лет соответственно.

Миронов на прошлой неделе отметился фотографией с кувалдой в руках, полученной, по его словам, от предпринимателя Евгения Пригожина. С помощью кувалды он собирался пробивать "брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение нашей страны".