Автора перевода цитаты Сартра снова вызвали в суд

В Приморском районном суде Петербурга прокуратура продолжает добиваться признания критического высказывания французского философа Жан-Поля Сартра об антикоммунистах экстремистским материалом. На заседании 24 января должен был выступить ученый Сергей Фокин, который переводил труды мыслителя на русский язык, но в суд он не явился, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На вызове литературоведа в суд настаивала юристка петербургского отделения КПРФ Татьяна Дьячкова на прошлом заседании. Она хотела, чтобы профессор объяснил, почему перевел слова Сартра именно так. Юристка заявила, что отправляла на кафедру и на почту лингвиста повестку, но ее проигнорировали. Дьячкова предложила прокуратуре самостоятельно найти распространителя спорной, по мнению ведомства, информации. Истец лишь ответил, что не настаивает на присутствии Фокина на процессе.

— Уважаемый прокурор, вы просите запретить распространение данной информации. Данное лицо, это указано в том числе и в постановлении административного правонарушения, переводило книгу. В том числе с данной цитатой. По логике вашего иска он также является распространителем данной информации…, — заявила судья.

— Уважаемый суд, к сожалению, мы не говорим, что Фокин именно что-то распространяет, — ответила представительница ведомства.

— Почему? — возмутилась Дьячкова.

— В ходе рассмотрения дела стало это известно. Это было известно при рассмотрении административного дела. Или вы только выборочно определяете, кто это распространяет? Одни распространяют, а другие нет? Ну как так можно-то? Мне надо дело слушать. Я должна выносить судебный акт. <…> Получается, что я должна разыскивать ответчиков для прокуратуры. Разыскивать заинтересованных лиц для прокуратуры. Подмена понятий немножко идет. <…> Есть ещё нормативные сроки. В мае оно уже будет годовым. Мне нужно сдавать отчетность в Санкт-Петербургский городской суд, почему на протяжении длительного периода времени я не рассматриваю административное дело и не выношу решение, — сказала председательствующая.

Следующее заседание состоится 21 февраля. Судья решила самостоятельно направить повестку на кафедру романо-германской филологии Санкт-Петербургского государственного экономического университета. От прокуратуры судья потребовала в должном виде подготовить список юрлиц, которые могут быть причастны к распространению цитаты Сартра. Всего ведомством собран перечень примерно из 15 ресурсов, но кто ими владеет - информации пока нет.

Дьячкова ранее представляла интересы однопартийца Алексея Филиппова, которого оштрафовали на 10 тысяч рублей за пост картинки со спорной цитатой лауреата Нобелевской премии. Суд увидел в публикации признаки разжигания ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП). По новому делу Филиппов проходит в качестве заинтересованного лица.

Константин Леньков