Автора перевода цитаты Сартра про антикоммунистов вызвали в суд

Петербургского литературоведа Сергея Фокина вызвали в Приморский районный суд по иску о признании высказывания французского философа и писателя Жан-Поля Сартра про антикоммунистов запрещенным для распространения в интернете, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Фокин переводил труды лауреата Нобелевской премии по литературе.
Судья Надежда Феодориди согласилась с доводами адвоката, юристки городского отделения КПРФ Татьяны Дьячковой о том, что в деле должен участвовать автор перевода цитаты, которая, по мнению прокуратуры, якобы может содержать признаки "унижения достоинства человека по мотивам идеологической ненависти либо вражды".
- Поскольку Жан-Поль Сартр жил и работал во Франции, и не знал русского языка, он эту фразу по-русски не говорил. У этой фразы есть автор. Автор жив и здоров. Мы бы настоятельно ходатайствовали перед судом вызвать автора этого перевода, фразы. Он живет в Санкт-Петербурге и является профессором-лингвистом. Сергей Леонидович Фокин, - сказала Дьячкова.
Фокин должен будет выступить в суде 24 января. Адвокат хочет узнать у переводчика как, почему и зачем он перевел слова Сартра именно в том виде, в котором они известны в наши дни.
Изначально ответчиком по иску ведомства выступал петербургский коммунист Алексей Филиппов, которого в феврале районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей по статье о возбуждении вражды (ст. 20.3.1 КоАП) за публикацию картинки "ВКонтакте" с цитатой философа. На заседании 29 ноября Филиппову присвоили статус заинтересованного лица.
Напомним, на предыдущем заседании представитель прокуратуры высказал предположение, что Филиппов якобы может быть инициатором распространения спорного высказывания Сартра.