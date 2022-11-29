Автора перевода цитаты Сартра про антикоммунистов вызвали в суд

Петербургского литературоведа Сергея Фокина вызвали в Приморский районный суд по иску о признании высказывания французского философа и писателя Жан-Поля Сартра про антикоммунистов запрещенным для распространения в интернете, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Фокин переводил труды лауреата Нобелевской премии по литературе.

Судья Надежда Феодориди согласилась с доводами адвоката, юристки городского отделения КПРФ Татьяны Дьячковой о том, что в деле должен участвовать автор перевода цитаты, которая, по мнению прокуратуры, якобы может содержать признаки "унижения достоинства человека по мотивам идеологической ненависти либо вражды".

- Поскольку Жан-Поль Сартр жил и работал во Франции, и не знал русского языка, он эту фразу по-русски не говорил. У этой фразы есть автор. Автор жив и здоров. Мы бы настоятельно ходатайствовали перед судом вызвать автора этого перевода, фразы. Он живет в Санкт-Петербурге и является профессором-лингвистом. Сергей Леонидович Фокин, - сказала Дьячкова.

Фокин должен будет выступить в суде 24 января. Адвокат хочет узнать у переводчика как, почему и зачем он перевел слова Сартра именно в том виде, в котором они известны в наши дни.

Изначально ответчиком по иску ведомства выступал петербургский коммунист Алексей Филиппов, которого в феврале районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей по статье о возбуждении вражды (ст. 20.3.1 КоАП) за публикацию картинки "ВКонтакте" с цитатой философа. На заседании 29 ноября Филиппову присвоили статус заинтересованного лица.

Напомним, на предыдущем заседании представитель прокуратуры высказал предположение, что Филиппов якобы может быть инициатором распространения спорного высказывания Сартра.

Константин Леньков