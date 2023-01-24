Петербуржец отправится в колонию-поселение за повреждение Львиного моста

Октябрьский районный суд вынес решение по делу о повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ) в отношении Марселя Ромеро Тамайо, сообщила 24 января прокуратура Адмиралтейского района. Речь шла об инциденте, в ходе которого оказались погнуты опоры фонарей на Львином мосту.

Как установил суд, ночью 26 июня 2022 года Ромеро в нетрезвом виде "повредил торшеры с осветительными фонарями, причинив ущерб на сумму более 159 тысяч рублей". Ранее сообщалось, что злоумышленник повис на кабеле, протянутом между опорами фонарей, и те под его весом согнулись.

Суд признал Ромеро виновным и приговорил к лишению свободы на восемь месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также был удовлетворен иск о возмещении ущерба, нанесенного действиями горожанина.