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Новости 15:28

ЕСПЧ присудил компенсацию правозащитнице Зое Световой

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил компенсацию правозащитнице Зое Световой

Страсбургский суд рассмотрел дело российской правозащитницы Зои Световой, оспаривавшей проведенный у нее в 2017 году обыск, и признал ее правоту. Россию обязали выплатить Световой 10 тысяч евро. Кроме того, компенсации присудили четверым детям правозащитницы (7 тысяч евро — дочери и по 4 тысячи евро — троим сыновьям).  

Обыск, который россиянка восприняла как акт устрашения, проводился в рамках дела ЮКОСа.

Как отметил в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков, впервые в новейшей истории подобное дело рассматривалось без участия российского судьи в связи с выходом РФ из Совета Европы.

Минувшим летом в стране был узаконен отказ выплачивать компенсации по решениям ЕСПЧ.


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