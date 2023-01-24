ЕСПЧ присудил компенсацию правозащитнице Зое Световой

Страсбургский суд рассмотрел дело российской правозащитницы Зои Световой, оспаривавшей проведенный у нее в 2017 году обыск, и признал ее правоту. Россию обязали выплатить Световой 10 тысяч евро. Кроме того, компенсации присудили четверым детям правозащитницы (7 тысяч евро — дочери и по 4 тысячи евро — троим сыновьям).

Обыск, который россиянка восприняла как акт устрашения, проводился в рамках дела ЮКОСа.

Как отметил в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков, впервые в новейшей истории подобное дело рассматривалось без участия российского судьи в связи с выходом РФ из Совета Европы.

Минувшим летом в стране был узаконен отказ выплачивать компенсации по решениям ЕСПЧ.