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Новости 15:53

Разрушение ограды бывшего завода "Самсон" привело к уголовному делу

фото ЗакС политика Разрушение ограды бывшего завода "Самсон" привело к уголовному делу

Петербургские силовики возбудили уголовное дело по факту разбора исторической ограды бывшего мясокомбината "Самсон" на Московском шоссе, 13. Это стало возможным благодаря активности КГИОП и прокуратуры Московского района, о чем сообщает пресс-служба последней.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ). Ущерб от действий фигурантов оценили более чем в полмиллиона рублей.

Инцидент имел место 20 января. Здание бывшего завода признано объектом культурного наследия регионального значения.

Примечательно, что за неделю до разрушения ограды украшавших вход на территорию объекта бронзовых быков увезли на реставрацию.

фото: kgiop.gov.spb.ru


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