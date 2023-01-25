ЗакС окончательно разрешил Беглову реагировать на изменение границ района в шестимесячный срок

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем чтении приняли законопроект, увеличивающий сроки подготовки губернатором Александром Бегловым документов, связанных с изменением границ административных районов города, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Теперь у главы города для этого есть шесть месяцев вместо двух.

После вступления в силу изменений в городской закон "О территориальном устройстве Санкт-Петербурга" Беглову позволено в течение полугода вносить в ЗакС законопроекты об изменении границ районов после начала действия постановления Совета Федераций об утверждении границ города.

На предыдущем заседании Заксобрания 17 января представитель губернатора Константин Сухенко объяснял необходимость увеличить срок подготовки в три раза желанием избежать "нервотрепки" и сделать работу чиновников Смольного комфортной.

Константин Леньков